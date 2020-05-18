شكرا لقرائتكم محمد حلمي: كارتيرون المدرب الأفضل في الدوري والحظ يحالفه في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك إن الحظ حالف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، فى العديد من المباريات، مشيرا إلى المدرب الأفضل بالدورى المصرى فى الفترة الحالية قائلا:"عماد النحاس قدم مع المقاولون موسم مميز قبل التوقف وهو أفضل مدرب صاعد في مصر وفى حالة استئناف النشاط الرياضى أتوقع استمراره بنفس المستوى"، فيما أوضح حلمى عن الزمالك إنه يمتلك فى الوقت الحالى أفضل تشكيلة من فترة كبيرة وإن جميع لاعبى الفريق الحاليين حالتهم الفنية مرتفعة للغاية وهذا يعد أمر جيد للفريق وفيما يخص كارتيرون قال حلمى:"كارتيرون حالفه الحظ فى المباريات التى نجح فى حسمها قبل التوقف الذى جاء بسبب فيروس كورونا ولكن لم يحالفه الحظ فى توقف إنجازاته التي حققها بهذا التوقف"، كما تطرق حلمى فى الحديث عن محمود شيكابالا قائد الزمالك الذى أشاد بقدراته.

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وتابع محمد حلمى فى تصريحات إذاعية عن شيكابالا:"لديه قدرات كبيرة وأعرفه منذ وجوده في فرق الناشئين وأخطأ في حق نفسه كثيرا وكان من الممكن أن يصبح في مكان أفضل من هذا وبعد زواجه أصبح أكثر استقراراً وعاقلاً وأتمنى له التوفيق في أي مجال يختاره بعد اعتزال كرة القدم"، مشيرا إلى شيكابالا بأنه يمتلك إمكانيات كبيرة.

وتولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى المصرى، على الترتيب، كما تأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، حيث كان من المقرر إقامة مباراتى الذهاب والعودة لهذا الدور خلال شهر مايو الجارى، قبل تأجيلهما لأجل غير مُسمى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.