الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور بشطب عضوية ممدوح عباس من الزمالك



أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود فرج فى الطعن رقم ٧٠٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس بطلب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار شطب ممدوح عباس وصحة عضويته في نادي الزمالك. وبذلك يسدل الستار على هذه الدعوى وتقر بصحة عضوية ممدوح عباس بنادي الزمالك، وإلغاء قرار مرتضى منصور بشطبه، وهى المرة الخامسة التى يحصل فيها ممدوح عباس على حكم بإلغاء قرار شطبه وصحة عضويته من مختلف أنواع المحاكم الإدارية والمدنية والتحكيم الرياضي.

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