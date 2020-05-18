محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد
أكد هشام يكن لاعب الزمالك المعتزل أن إدارة النادي الأبيض تعاني من مشاكل عديدة قديماً وحالياً، مشيراً إلى أن الأزمات الإدارية ستبقى دائماً.
وفي تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" قال هشام يكن :"المصالح في مجلس إدارة الزمالك قديماً كان لها حسابات أخرى، نادي الزمالك دائماً ما يمر بأزمات إدارية، وستستمر".
وأضاف يكن :"على سبيل المثال، قامت إدارة الزمالك بتغيير عدد كبير جداً من المدربين واللاعبين في المواسم القليلة الماضية، وتسأل الإدارة عن ذلك".
وتابع نجم الزمالك السابق :"يمكن أن أترشح لرئاسة نادي الزمالك ولكن في حالة وجود إمكانيات مادية تسمح لي بذلك، وإذا وجدت ممولاً لحملتي الانتخابية سأترشح، ولن أخشى أحداً".
وأنهى يكن :"الرياضيون اعتادوا على المكاسب والخسائر، لو فزت بالانتخابات سيكون شيء رائع، ولو خسرت فسوف أتقبل الأمر بصدر رحب وهذا موضوع أخر".
كانت هذه تفاصيل خبر "في حالة وجود إمكانيات مادية".. هشام يكن يكشف نيته في الترشح لرئاسة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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