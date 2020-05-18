عزمي مجاهد يكشف نيته في الترشح لرئاسة نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أكد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنه ينوي الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. وقال مجاهد في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "أنوي الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة". وأضاف عزمي مجاهد: "الفرصة والرأي للصندوق، وأحترم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكل شخص يحق له الترشح لرئاسة النادي". واختتم تصريحاته قائلاً: "لا يوجد مشاكل مع مرتضى منصور، وغير مطروح بالنسبة لي أن أكون عضو مجلس إدارة في النادي، ولا أريد استباق الأحداث".

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