حلمي طولان: احتاج فترة إعداد لمدة 6 أسابيع.. ولن نتخلى عن أي لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حلمى طولان، المدير الفنى لنادي إنبي، إن النشاط الرياضي سيعود بالتدريج خلال منتصف شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه يحتاج لـ6 أسابيع لإعداد فترة إعداد لموسم ونصف.
وقال طولان في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "النشاط سيعود بالتدريج من نصف يونيو، وأنا مع عودة النشاط وأتمنى عودته مرة أخرى".
وأضاف: "أنا أريد عمل فترة إعداد لموسم ونصف، يعني أكثر من 50 مباراة، واحتاج لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع".
وتابع: "نبدأ في شهر أغسطس ونخلص في أول شهر 10، ولكن هناك مشكلة بوجود مباريات أفريقية للأندية في الدوري والمنتخب".
وواصل طولان: "نحتاج معاونة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتعطينا الإرشادات للعودة إلى التدريبات مرة أخرى".
وأتم مدرب إنبي تصريحاته: "لا يوجد أي حديث رسمي عن مفاوضات الأهلي مع محمود جاد حارس مرمى الفريق ولن نفرط في أي لاعب نحتاج إليه".
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