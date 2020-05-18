مدرب الزمالك السابق: كارتيرون حالفه الحظ.. وعماد النحاس قدم موسم مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، حالفه الحظ في بعض المباريات، مشيراً إلى أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق يمتلك قدرات كبيرة.

وقال محمد حلمي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك في الوقت الحالي يمتلك أفضل تشكيل له من فترة كبيرة، وجميع لاعبي الفريق الحاليين حالتهم الفنية مرتفعة".

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وأضاف: "باتريس كارتيرون حالفه الحظ فى العديد من المباريات التى حسمها قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، ولكن لم يحالفه الحظ فى توقف قطار انجازاته".

وتطرق حلمي للحديث عن شيكابالا: "شيكابالا لديه قدرات كبيرة وأعرفه منذ وجوده في فرق الناشئين، لكنه أخطأ في حق نفسه كثيرا، وكان من الممكن أن يصبح في مكان أفضل من هذا، وبعد زواجه أصبح أكثر استقراراً وعاقلاً، وأتمنى له التوفيق في أي مجال يختاره بعد الاعتزال".

وأتم مدرب الزمالك السابق تصريحاته عن المدرب الأفضل في الدوري المصري خلال الوقت الحالي: "عماد النحاس مدرب المقاولون قدم موسم مميز قبل التوقف، وهو أفضل مدرب صاعد في مصر وفي حالة استكمال النشاط الرياضي اتوقع أن يستمر على نفس المستوى".