لن أغيره حتى الاعتزال.. عاشور يحكي سر القميص رقم 25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:
رقم 25 أصبح مميزاً لحسام عاشور ـ بل يعتبره البعض ملكه في الوسط الكروي المصري ـ لكن لم يكن هو الرقم الذي بدأ به مع الأهلي.
حسام عاشور، لاعب الأهلي يروي لمصراوي سبب اختياره الرقم 25.
حسام الذي انضم للأهلي بعد اجتيازه اختبارات القلعة الحمراء ـ التي أُقيمت في نادي المعادي حنيها ـ :"أول ما الكباتن شافتني قالولي خلاص أنت تجيب ورقك وتيجي النادي الأهلي وفعلاً ذهبت لمقر النادي وخضت اختبار تاني وانضميت للفريق من وقتها".
لكن لم يكن الرقم الذي على ظهره هو ماعليه الآن فلم يُبدي اهتمامًا كثيراً بالرقم فظهر في بدايته مع الأهلي بالقميص رقم 39.
"المسمار" ـ كما تلقبه الجماهير ـ لم يجد الرقم مميزاً له أو يتفائل به فاختار الرقم 25 واستمر به حتى يومنا هذا:"لن أغيره أبداً حتى الاعتزال".
اللاعب الذي بدأ مسيرته في الأهلي كظهير أيمن صال وجال والرقم على ظهره يميزه ويحصد مع الفريق به البطولات فارتبط به، هذه قصة الرقم 25 مع حسام عاشور وانتظروا غداً قصة الرقم 26 مع لاعب بالدوري المصري.
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