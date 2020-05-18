مدرب الإسماعيلي السابق يتحدث لمصراوي عن.. فوزه على الأهلي.. ورغبة العودة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

أكد الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، إن فوزه على الأهلي بثلاثية من أجمل مبارياته مع الإسماعيلي، مشيراً إلى أنه يتمنى العودة إلى مصر مرة أخرى.

وأجرى "الخليج 365" حواراً مع المدير الفني السابق الإسماعيلي، تحدث خلاله عن تجربته التدريبية في مصر مع النادي الإسماعيلي خلال موسم ٢٠٠٦ ثم رحيله عن النادي وتوليه المهمة من جديد في موسم ٢٠١٠.

وإليكم نص الحوار كاملاً:

- بداية ماذا عن مسيرتك التدريبية؟

توليت تدريب العديد من المنتخبات والفرق ومنها أوتريخت الهولندي والأهلي القطري والوحدة الإماراتي وساوثهامبتون الإنجليزي والمنتخب الهولندي تحت 19 و21 عاماً، والمنتخب الأولمبي المغربي، بالإضافة إلى أنني كنت مساعداً للهولندي لويس فان خال في منتخب هولندا، ولدي تجربة تدريبية في مصر مع الإسماعيلي فقط خلال موسم ٢٠٠٦ وأيضا موسم ٢٠١٠ /٢٠١١.

- أيهما تفضل تجربتك التدريبية الأولى مع الإسماعيلي ام التجربة الثانية؟

كل تجربة أعتز بها ولها ذكريات جميلة لم أنساها وكنت سعيد بهم للغاية.

- ماذا عن فترتك التدريبية الأولى مع الإسماعيلي في موسم ٢٠٠٦؟

كان موسم أكثر من رائع وكان الإسماعيلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، فجميع عناصر الفريق كانوا على مستوى عالي.

- رإيك في أحمد فتحي خاصة وأنك أشرفت على تدريبه وقت أن كان في الإسماعيلي؟

عقلية أحمد فتحي تعتبر عقلية متميزة للغاية، فهو يمتلك قدرات أكثر من رائعة وكنت أرى انها يستحق الاستمرار في أوروبا لفترة أكبر، وأرى أنه حسم أمره بالرحيل عن الأهلي والانتقال لبيراميدز بعد تفكير عميق.

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- كيف ترى مسيرة عبد الله السعيد مع الكرة المصرية بداية من انطلاقته مع الإسماعيلي؟

بالطبع عبد الله السعيد يعتبر واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري وهو الأفضل الآن، وأنا أطلقت عليه لقب نيو أبو تريكة، نظراً لإمكانياته الجيدة فقد كنت احصل على مستوى متميز منه وهو مع الإسماعيلي.

- ما هي المباريات التي لن تنساها مع الإسماعيلي؟

العديد من المباريات اعتز بها مع الإسماعيلي ولكن لن أنسى المباراة التي فزنا بها على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال تجربتي التدريبية الثانية مع الإسماعيلي.

- هل من الممكن أن تعود إلي التدريب في مصر من جديد؟

لا امانع هذا الأمر وارتبط بتعاقد مع نادي الوحدة الاماراتي الآن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والعودة إلي التدريب في مصر شيء محبب إلي قلبي خاصة في ظل تجربتي الناجحة مع الإسماعيلي.

- كيف ترى مستقبل الكرة المصرية؟

الدوري المصري اعتبره واحد من الدوريات العربية القوية وأرى أن الكرة المصرية في تقدم ملحوظ، وما حققه محمد صلاح يدل أن الكرة المصرية في تقدم ملحوظ.

- ماذا عن أفضل الأكلات المحببة إليك في مصر؟

بالطبع أي شخص يتواجد في الاسماعيلية لابد أن تكون افضل اكلاته هي الأسماك بمختلف أنواعها وكنت حريص على أكل الاسماك باستمرار.

- ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها؟

اتوجه برسالة شكر وحب للجميع في الاسماعيلية وأقول للشعب المصري رمضان كريم وأتمنى أن يكون القادم أفضل وأن يتم القضاء على فيرس كورونا وتعود الحياة إلي طبيعتها.