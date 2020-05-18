يول: الأهلي قد يكون أكبر نادِ في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الفريق المصري قد يكون أكبر نادِ في العالم وأن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، مشيراً إلى أنه يعتبر فريق توتنهام الإنجليزي المُفضل بالنسبة له.

وقال يول في تصريحات لموقع "هام أند هاي": "أنا سعيد للغاية، لأنني جزء من تاريخ نادي توتنهام، لقد دربت العديد من الأندية منها أياكس وآر كي سي فالفيك في هولندا، وهامبورج في ألمانيا، والأهلي في مصر".

Advertisements

وأضاف يول: "قد يكون الأهلي أكبر نادِ في العالم، هم يمتلكون 17 مليون مشجع، ولكن توتنهام يظل المُفضل بالنسبة لي، وسيظل جزءاً مني في حياتي".

وأتم المدير الفني السابق للأهلي تصريحاته: "أنا أشاهد مباريات توتنهام دائماً، وأتمنى مشاهدة مباراة لهم في ملعبهم الجديد قريباً".

جدير بالذكر أن مارتن يول تولى تدريب النادي الأهلي في موسم 2015/2016 وتوج معه ببطولة الدوري.