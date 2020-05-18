أندية الدوري الإنجليزي توافق على العودة إلى التدريبات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على العودة إلى التدريبات مرة أخرى خلال هذا الأسبوع.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر إيقاف بريميرليج منذ شهرين تقريباً بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وعقدت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اجتماعاً اليوم الاثنين، وافقت فيه الأندية على العودة إلى المرحلة الأولى من التدريب خلال هذا الأسبوع.

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وصوتت الأندية بالاجماع للعودة إلى التدريبات بمجموعات صغيرة بدءًا من يوم غد الثلاثاء، وفقاً لبرتوكولات محددة.

وتعتبرعودة التدريبات هي الجزء الأول من خطة استنئاف الموسم.

جدير بالذكر أن كرة القدم عادت للحياة بعد استئناف مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا"، السبت الماضي، وفقاً لقواعد صارمة واحترازية لعدم إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.