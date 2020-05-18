انترميلان ينضم ليوفنتوس في صراع التعاقد مع لاعب برشلونة

انضم نادي انترميلان الايطالي لمنافسه يوفنتوس في سباق التعاقد مع البرازيلي الشاب آرثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. المقبلة. وأكدت تقارير ايطالية، أن انطونيو كونتي المدير الفني لانترميلان طلب من ادارة ناديه ضرورة التعاقد مع ميلو في الميركاتو الصيفي المقبل. ميلو في الميركاتو الصيفي المقبل. وتحاول ادارة النيراتزوري ضم اللاعب الشاب في ظل رغبة برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق. وكان ميلو قد أكد علي تمسكه بالاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل.



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