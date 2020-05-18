طارق العشري يعلن موقفه من إستئناف الدوري

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن القرار الأفضل الآن هو الغاء الموسم الحالي للدوري الممتاز.

وقال العشري في تصريحات إذاعية أنه من الأفضل ان

نبدأ فترة اعداد للاعبين لانطلاق موسم جديد، خاصة ان اللاعبين سيكونون في حاجة لثمانية اسابيع كفترة غعداد حتي يكونوا قادرين علي العودة للعب، مايعني استئناف المسابقة في أغسطس.

وأضاف العشري أن الأفضل أن يبدأ الموسم الجديد من منتصف أغسطس المقبل، حتي تحصل جميع الأندية على فترة الإعداد التي تحتاجها، لبداية موسم جديد أقوى.