أحمد حسن مكي : الصدفة وراء انتقالي للأهلي

أوضح أحمد حسن مكي مهاجم الفريق الأول بنادي سموحة السكندري، كواليس انتقاله لصفوف ناشئي الأهلي في بداية مسيرته الكروية.
وقال حسن مكي خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، " انتقالي لناشئي الأهلي كان بمحض الصدفة، فكنت ألعب مع ناشئي نادي كفرالدوار، وكان الأهلي لديه مباراة ودية أمام دمنهور وبالصدفة مدرب دمنهور طلبني للمشاركة مع فريقه لمواجهة الأهلي، وظهرت بشكل جيد وانتقلت بعدها للأهلي".
وتابع " انتقلت للأهلي في عمر 12 عاموزاملت لاعبين كبار مثل عماد متعب وحسام غالي، وتعلمت الأساسيات داخل النادي الأهلي، والمدربين في الأهلي كانوا أصحاب فضل علي وعلى جميع اللاعبين".
وأضاف مهاجم نادي سموحة " انتقلت إلى نادي حرس الحدود وثم لعبت للزمالك موسم واحد وارتبطت بالجماهير البيضاء كثيرًا بالرغم من المدة القليلة التي تواجدت بها في النادي".
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