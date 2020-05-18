جاري نيفيل يرد على سخرية كلوب منه

رد جاري نيفيل اسطورة مانشستر يونايتد على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الأخيرة بعدما سخر منه.
وكان كلوب قال مسبقًا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو": "ماذا تعلمته في العزل المنزلي؟ لم أتعلم شيئًا سوى أن
ليرد جاري نيفيل ، عليه قائلا: "من دواعي سروري انه يستمع الى ما أقوله".
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