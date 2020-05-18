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جاري نيفيل يرد على سخرية كلوب منه

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رد جاري نيفيل اسطورة مانشستر يونايتد على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الأخيرة بعدما سخر منه.
وكان  كلوب قال مسبقًا في تصريحات أبرزتها صحيفة " إيكو": "ماذا تعلمته في العزل المنزلي؟ لم أتعلم شيئًا سوى أن

جاري نيفيل يقول رأيه بكل شيء ويتحدث عن أي شيء".

ليرد جاري نيفيل ، عليه قائلا: "من دواعي سروري انه يستمع الى ما أقوله".

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