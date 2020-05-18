وكيل هالاند يكشف سر تفضيله الانضمام لدورتموند بدلاً من يوفنتوس

كشف مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي ايرلنج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، سر تفضيل اللاعب الشاب للانضمام لدورتموند بدلا من يوفنتوس الايطالي في يناير الماضي. وقال رايولا: " يوفنتوس كان يخطط لضمه لفريق تحت 23 عاماً مايعني عدم مشاركته بإستمرار مع الفريق الأول". وكان هالاند قد اثار إعجاب العديد من الأندية الكبري بعد تألقه اللافت مع ريدبول سالزبورج النمساوي في دوري ابطال اوروبا بالموسم الحالي. الكبري بعد تألقه اللافت مع ريدبول سالزبورج النمساوي في دوري ابطال اوروبا بالموسم الحالي. ودخل مانشستر يونايتد الانجليزي ويوفنتوس الايطالي في سباق مع دورتموند للتوقيع مع اللاعب الذي فضل الانضمام لفريق المدرب لوسيان فافري.

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