أحمد حسن مكي يوضح رأيه في استئناف الدوري الممتاز

أوضح أحمد حسن مكي مهاجم الفريق الأول بنادي سموحة السكندري، رأيه في استئناف منافسات الدوري الممتاز مرة أخرى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى، وتشير

التكهنات إلى احتمالية عودة النشاط الرياضي من منتصف يونيو المقبل.

وقال حسن مكي خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، إنه يفضل عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، مشيرًا أن جميع اللاعبين مع

استئناف الدوري الممتاز.

وأضاف مهاجم سموحة أنه لم يشهد توقف النشاط الرياضي خلال مسيرته الرياضية، مستشهدًا بمذبحة ستاد بورسعيد " لم نتوقف عن المباريات والتدريبات حتى أثناء مجزرة بورسعيد".

ووقعت مجرزة ستاد بورسعيد في أول شهر فبراير من العام 2012 بين جماهير الأهلي والنادي المصري والتي راح ضحيتها 72 مشجعاً للأهلي.