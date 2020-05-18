اخبار الرياضه

أحمد حسن مكي يوضح رأيه في استئناف الدوري الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أوضح أحمد حسن مكي مهاجم الفريق الأول بنادي سموحة السكندري، رأيه في استئناف منافسات الدوري الممتاز مرة أخرى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى، وتشير

التكهنات إلى احتمالية عودة النشاط الرياضي من منتصف يونيو المقبل.

وقال حسن مكي خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين، إنه يفضل عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، مشيرًا أن جميع اللاعبين مع

استئناف الدوري الممتاز.

وأضاف مهاجم سموحة أنه لم يشهد توقف النشاط الرياضي خلال مسيرته ، مستشهدًا بمذبحة ستاد بورسعيد " لم نتوقف عن المباريات والتدريبات حتى أثناء مجزرة بورسعيد".

ووقعت مجرزة ستاد بورسعيد في أول شهر فبراير من العام 2012 بين جماهير الأهلي والنادي المصري والتي راح ضحيتها 72 مشجعاً للأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن مكي يوضح رأيه في استئناف الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا