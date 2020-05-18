الخطيب يتفقد أعمال التطوير بفرع الأهلي في الشيخ زايد

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بجولة تفقدية بفرع النادي بالشيخ زايد ظهر اليوم الاثنين؛ للاطمئنان على أعمال التطوير، ومتابعة كل ما يتعلق بإنجاز المشروعات داخله لاستكمال ثورة التطوير الإنشائي.

رافق الكابتن الخطيب في جولته اليوم اللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع النادي بالشيخ زايد، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

واطمأن الكابتن محمود الخطيب على عدد من الإنشاءات القائمة في فرع الشيخ زايد الذي يشهد حاليا إنجاز مراحل متقدمة في مجمع الاسكواش وصالتي الكاراتيه والجمباز ومجمع البنوك وحمام السباحة.

ومن جانبه قال المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن الخطيب يقدم كل الدعم من

أجل الانتهاء من المشاريع الإنشائية المختلفة في فروع النادي الثلاثة، بخلاف العمل على قدم وساق في الفرع الرابع بالتجمع الخامس، والمتابعة مستمرة من قبل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكل الأمور وهناك تقرير مفصل تقوم الإدارة الهندسية بتقديمه مشكل مستمر عن التطورات الإنشائية، يتبعها زيارة ميدانية للمواقع الإنشائية ، حيث أن الهدف هو إنجاز تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها بما يتناسب مع قيمة أعضاء الأهلي.

وأوضح المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب حريص على الاطمئنان على كل الخدمات التي تخص الأعضاء

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في المشاريع القائمة ، وجودة المواد المستخدمة، كذلك أكد على ضرورة الانتهاء منها وفق الموعد المحدد.

وقال سامح علي كامل إنه بنهاية العام الجاري سيخرج مشروعان للنور في فرع الأهلي بالشيخ زايد هما المبنى الاجتماعي، وملعبان من النجيل الصناعي لكرة القدم.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد قام بجولة تفقدية أمس الأحد بفرع النادي بمدينة نصرللاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بالجراج المسطح وتفقد المشروعات الخاصة بتدشين مجمع ملاعب الاسكواش، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بالبوابة الفرعية، بجانب الاطمئنان على أعمال الصيانة الجارية داخل فرع النادي الخاصة بالبنية التحتية ، وايضا المتعلقة بمجمع حمامات السباحة والمنطقة الترفيهية ومنطقة المطاعم.

الجدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية داخل الأهلي لا تتوقف أيضا في مقر الجزيرة الذي يشهد حاليا إنجاز الدور الثاني من مدرج ملعب التتش، وكذلك أعمال التشييد والبناء الخاصة بفرع التجمع الخامس.