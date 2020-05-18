مدرب الاتفاق السعودي يحسم مصير وليد أزارو من الإستمرار مع الفريق

حسم خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، مصير المغربي وليد أزارو لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الحالي.

وقال العطوي في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "جميع اللاعبين الأجانب سيستمرون مع الفريق في الموسم المقبل فيما عدا وليد أزارو الذي سيرحل بعد انتهاء

الموسم الجاري إذا تم استئنافه".

وكان أزارو قد انضم لصفوف الاتفاق علي سبيل الإعارة في يناير الماضي بعد أن قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي عدم حاجته لتواجد المهاجم المغربي.