عزمي مجاهد يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

أعلن عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونادي الزمالك السابق، نيته للترشح لرئاسة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، حيث يتولى رئاسة مجلس إدارة الأبيض حاليًامرتضى منصور.
وصرح عزمي مجاهد لإذاعة الشباب والرياضة: "أنوي الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، الفرصة والرأي للصندوق،وأحترم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكل شخص يحق له الترشح لرئاسة النادي".
وأضاف: "لا يوجد مشاكل مع مرتضى منصور، وغير مطروح بالنسبة لي أن أكون عضو مجلس إدارة في النادي، ولا أريد استباق الأحداث".
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