النصر يُعطل رحيل نور الدين أمرابط إلى قطر

أقنعت إدارة نادي النصر السعودي صانع الألعاب الدولي المغربي “نور الدين أمرابط” بالبقاء مع الفريق لموسم ثالث، ونسيان العرض المُقدم له من أحد أندية الدوري القطري.

وترددت أنباء عن إمكانية رحيل نور الدين أمرابط إلى دوري نجوم قطر، بعد المشكلة التي نشبت بينه وبين إدارة النصر حول تخفيض الراتب السنوي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة الوطن السعودية تمسك النصر بثنائي منتخب المغرب “عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط” حتى نهاية موسم 2021/2020، مهما كانت نتيجة المنافسة على اللقب هذا الموسم.

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ويواجه النصر خطر خسارة لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتخلف عن الهلال بفارق 6 نقاط، قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

وقالت صحيفة الوطن “الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا يرى أن استمرار الثلاثي أحمد موسى ونور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله أمر مهم للغاية من أجل تحقيق الاستقرار الفني”.

وأوضح نفس المصدر “لا توجد نية للاستغناء عن نور الدين أمرابط أو أي لاعب في الخط الأمامي، لكن يوجد توجه داخل النادي لترك الحارس الدولي الأسترالي براد جونز بسبب تقدمه في العمر”.