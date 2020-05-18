إعلامي كولومبي يُدافع عن محترف الهلال: لديه مواصفات نحتاجها بشدة

أكد الإعلامي الكولومبي، أنطونيو كارلوس فيليز، أن محترف نادي الهلال، جوستافو كويلار، يجب أن يكون أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الكولومبي، التي ستلعب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وكان من المُنتظر بداية مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية شهر مارس الماضي، لكن تم التأجيل بسبب جائحة كورونا، وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونيمبول”، بأن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة ستقام في شهر سبتمبر، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما قام بتأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 لمدة عام لتقام في صيف 2021 في الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو.

كويلار لا غنى عنه في تشكيلة كولومبيا

وكان كويلار قد تلقى انتقادات حادة من الإعلام الكولومبي، بعد مغادرته فلامنجو البرازيلي الصيف الماضي، وانضمامه إلى الزعيم السعودي، واعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة سلبية في مشواره الكروي، ستؤثر على فرص تواجده مع منتخب كولومبيا.

لكن على طاولة التحليل، أعطى الإعلامي الكولومبي، أنطونيو كارلوس فيليز، الأسباب التي جعلته يضع كويلار إلى جانب ويلمار باريوس وجورمان كامبوزانو، في خط وسط منتخب كولومبيا الذي سينافس للعب التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

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وقال أنطونيو في تصريحات نقلها موقع “winsports” الكولومبي “كويلار له خبرة وخلفية كبيرة، لا يزال لاعبًا قيمًا، وهو عدواني في استعادة الكرة، ومثالي في مخطط مدرب المنتخب كارلوس كيروش”.

كويلار مع فلامنجو والهلال

وكان كويلار قد لعب مع فلامنجو لمدة 3 سنوات ونصف، حيث انتقل إلى صفوف العملاق البرازيلي في يناير 2016 قادمًا من ديبورتيفو كالي الكولومبي، وخلال هذه الفترة لعب صاحب الـ28 عامًا مع فلامنجو 108 مباراة وأحرز هدف وصنع 3 أهداف، وكان من أبرز لاعبي الفريق وأحد أعمدته الرئيسية.

الدولي الكولومبي انتقل إلى الهلال من فلامنجو في أغسطس 2019، مقابل 7.5 مليون يورو، ويمتد عقد جوستافو مع الزعيم السعودي حتى يونيو 2023.

ولعب كويلار مع الفريق الأزرق حتى الآن في 24 مباراة، وصنع هدفين ولم يُسجل أي هدف، وترى العديد من جماهير النادي العاصمي أن كويلار لم يقدم الإضافة المأمولة منه مع الفريق الأزرق خلال الأشهر الماضية.