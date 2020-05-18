الأهلي يؤمن على فايلر خوفًا من عروض الدوري الإماراتي

يسعى الأهلي للإسراع في ملف الإبقاء على المدرب السويسري رينيه فايلر بسبب العروض التي تلقاها مؤخرًا من بعض أندية الدوري الإماراتي.
المدرب الأسبق لأندرلاخت البلجيكي، لفت الأنظار إليه بشدة بعد نجاحه بشكل كبير في قيادة الأهلي خلال الفترة الماضية نحو تصدر الدوري المصري والترشح لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مما جعل العديد من الأندية تسعى لخطفه من أحضان قلعة مختار التتش.
ويعمل محمود الخطيب رئيس الأهلي، على إنهاء ملف تجديد المدير الفني للفريق بأقصى سرعة ممكنة قبل استئناف النشاط الرياضي، لغلق الباب في وجه الأندية الساعية للحصول على خدمات فايلر.
وتلقى رينيه فايلر عدة عروض جادة في الفترة الأخيرة، لعل أبرزها من جانب نادي العين الإماراتي وصيف مونديال الأندية نسخة 2018، بالإضافة إلى نادي الجزيرة الإماراتي.
رئيس الأهلي كان قد عقد عدة جلسات مع فايلر من أجل وضع الخطوط العريضة للاتفاق مع تجديد عقده، والبقاء مع بطل الدوري لموسم جديد منذ نهاية الشهر الماضي.
وينتهي عقد المدرب السويسري مع الاهلي عقب نهاية الموسم الجاري، حيث أبدى موافقته على التجديد والبقاء لمدة موسم جديد، في حال الاتفاق مع مسؤولي بطل الدوري المصري في السنوات الخمس الماضية.
وقاد فايلر الأهلي لصدارة الدوري هذا الموسم برصيد 49 نقطة حيث فاز في 16 مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة، وله لقاء مؤجل، كما نجح في قيادته للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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