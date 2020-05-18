إلغاء الدوري السعودي يُشعل غضب جماهير الهلال

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية استياء شديد من جانب جماهير نادي الهلال السعودي؛ بسبب التقارير الصحفية التي تم تداولها، وذكرت أن هناك إمكانية هذا الموسم لإلغاء بطولة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)؛ في ظل صعوبة استئناف المسابقة الكروية بسبب جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت دول العالم، ولا تزال مستمرة حتى الآن، وتسببت منذ منتصف مارس في إيقاف كافة الأنشطة.

وأفادت بعض المصادر أن رابطة الدوري، وعدد كبير من الأندية، يصل إلى 11 فريق، يعتبرون أن إلغاء الموسم هو الحل الأنسب، فيما أكد عبد العزيز الحميدي، الرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، أنه لم تتم مناقشة فكرة إلغاء الموسم الحالي من المسابقة خلال الاجتماع الأخير بين الأندية.

وشدد الحميدي على أن الفكرة لم يتم طرحها من الأساس، موضحًا أن عملية استئناف الدوري تخضع للمراقبة والتدقيق من جانب الجهات المختصة بمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

وتسلمت رابطة الدوري السعودي، خلال الساعات الماضية، بعض التوصيات من أندية البطولة حول المشاكل والعقبات التي تواجهها في طريق استكمال الموسم.

استكمال المسابقة أو الحصول على اللقب

وأعلنت جماهير نادي الهلال رفضها القاطع لفكرة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، لاسيما وأن الفريق الأزرق يتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن ملاحقه نادي النصر، وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، وترى الجماهير الزرقاء ضرورة استكمال الموسم تحت أي ظروف، وإذا ما اقتضت الظروف إلى إلغاء الدوري، فإنه يجب منح الزعيم لقب الدوري، كما حدث مع فريق سلتيك في أسكتلندا.

وكانت رابطة الدوري الاسكتلندي للمحترفين قد قررت اعتبار سيلتيك بطلًا للمسابقة بعد أن صوتت الأندية، اليوم الاثنين 18 مايو، على إنهاء الموسم مبكرا بسبب وباء كورونا.

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وقالت في بيان “تعلن الرابطة اليوم بعد التشاور مع كل الأندية 12 بدوري القسم الأول ومجلس إدارة الرابطة إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري. يعني القرار تتويج سيلتيك بلقب بطولة 2019-2020 وهبوط هارتس لدوري الدرجة الثانية”.

الدوري الأسكتلندي ليس الأول

ويُعتبر الدوري الأسكتلندي رابع الدوريات الأوروبية التي يتم حسم مصيرها رسميا، بعد الدوري الفرنسي الذي توج باريس سان جيرمان بطلا له، والدوري البلجيكي الذي منح اللقب لكلوب بروج، والدوري الهولندي الذي ألغى الموسم دون تحديد البطل.

جاء هذا بالتزامن مع نجاح رابطة الدوري الألماني في إعادة المسابقة من جديد، بانطلاق الجولة 26 السبت الماضي، بعد توقف استمر أكثر من شهرين، فيما وبدأت الأندية في الدوريات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية التدريبات الانفرادية في وقت سابق الشهر الجاري، تمهيدا لعودة النشاط الكروي واستكمال الموسم.

من يكسب المعركة؟

وكشفت مصادر موقع “الخليج 365” أن كافة أندية الدوري السعودي تريد إلغاء المسابقة، عدا نادي الهلال الذي طالب باستكماله، ونادي الوحدة الذي رحب بالإلغاء بشرط أن يتواجد اسمه في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبلة.

الأندية المُطالبة بإلغاء الدوري السعودي بررت موقفها بأنها تحتاج لـ60 يومًا من أجل تجهيز اللاعبين على المستوى الفني والبدني، بجانب إخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، بالإضافة إلى لعب بعض المباريات الودية مطلع أغسطس، وهو الأمر الذي لن يكون تنفيذه سهلا على أرض الواقع.

وننتظر خلال الأيام المقبلة الإعلان عن القرار النهائي، إما بإلغاء الدوري السعودي، أو استئنافه في أغسطس المقبل، ومن المُرجح أن يخرج القرار في منتصف شهر يونيو المقبل.