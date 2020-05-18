فيدي فالفيردي: لستُ فخورًا بما فعلته مع ريال مدريد في جدة!

رفض لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني “فيديريكو فالفيردي” تمجيده وتبجيله من قبل عشاق ريال مدريد على التدخل القوي الذي أضطر للقيام به مع المهاجم الدولي الإسباني “آلفارو موراتا” في نهاية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد لحساب نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في مدينة جدة السعودية مطلع العام الجاري.

وتدخل فيديريكو فالفيردي بخشونة مُفرطة على آلفارو موراتا من الخلف عند الدقيقة 115 لمنعه من الإنفراد بالحارس تيبو كورتوا في نهاية الشوط الإضافي الثاني، لينجح في إبطال مفعول هجمة كادت تنتهي بهدف، إلا أنه تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة علمًا بأنه كان قد تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 111.

واعتبر عشاق ريال مدريد أن هذا الطرد هو أفضل طرد يمكن أن يتعرض له أي لاعب كرة قدم خلال مسيرته الاحترافية، حيث تسبب في تتويج فريقه بلقب ومواصلة التفوق على الغريم في النهائيات الكبرى، لكن فالفيردي أخبر صحيفة ABC الإسبانية بأنه لم يُحب تلك اللقطة.

وقال فالفيردي “لا أعرف إذا ما كنت قد دخلت قلوب المدريديستا بهذا التدخل، لكنني لستُ فخورًا بما فعلت، لا أحب ارتكاب أي خطأ ضد الخصوم، ولا أعرف شخص يُحب ارتكاب الأخطاء”.

وأضاف “المثالية هي أن تُنهي المباراة دون ارتكاب أخطاء، لكن الأخطاء جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكنني كنت سأكون غير فخور بنفسي إذا لم أفعل شيء خلال المباراة من أجل فوز فريقي”.

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وختم حديثه “كان خطأ نظيف ولم أتعمد إيذاء موراتا، حاولت ألا أتسبب في إصابته وهذا واضح، أنا مدين دائمًا لشعار ريال مدريد، وسأدافع عن الريال وفقًا للقواعد، وتبقى الأخطاء جزء من تلك القواعد”.

فالفيردي مع ريال مدريد

وعاد فيديريكو سانتياجو فالفيردي لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 بعد نجاحه خلال فترة إعارته مع ديبورتيفو لاكرونيا في موسم 2018/2017، والذي شهد مشاركته في 24 مباراة.

وشارك فالفيردي في 16 مباراة ببداية مسيرته مع ريال مدريد في الدوري الإسباني بموسم 2019/2018.

وسجل فالفيردي أول أهدافه بقميص ريال مدريد في مرمى إيبار (4/0)، يوم 9 نوفمبر 2019 ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني، وأضاف هدفه الثاني في الجولة التالية أمام ريال سوسيداد عندما فاز الريال 1/3 على ملعب سانتياجو برنابيو.