رياضة | آخر تطورات الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال ملف انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف برشلونة الإسباني، حديث وسائل الإعلام العالمية.

وارتبط برشلونة، بالتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن يوفنتوس اتفق مع برشلونة على ضم نيلسون سيميدو، مقابل الثنائي ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بيانيتش لن ينضم إلى برشلونة إلا في حالة حصول يوفنتوس على خدمات البرازيلي آرثر ميلو، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيانكونيري ليس مهتمًا بشكل خاص بسيميدو.

ويقدر يوفنتوس قيمة بيانيتش بحوالي 30-40 مليون يورو، لذلك لن يستخدمه بالإضافة إلى ماتيا دي تشيليو و25 مليون يورو نقدًا، مقابل وصول سيميدو.