رياضة | نجم الأهلي يحسم مصيره من عروض الاحتراف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يحسم مصيره من عروض الاحتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ حسين الشحات نجم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية قرار صارم بشأن مستقبله واحتمالية رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووصلت العديد من العروض في الفترة الماضية عن طريق بعض الوسطاء من أندية خليجية لديها رغبة كبيرة في التعاقد مع حسين الشحات في الصيف القادم.

ولكن أكد الشحات على رفضه التام لفكرة الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري مؤكدا أنه يعلم أن النادي في حاجة له في الموسم القادم ولن يفكر نهائيا في الرحيل الفترة المقبلة.

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كما قام حسين الشحات بمطالبة وكلاء اللاعبين بعدم جلب أي عروض له في الفترة المقبلة لأنه يغلق باب الرحيل عن الأهلي بشكل نهائي ولن ينظر إلى أي عروض مقدمة له.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي كان قد أكد هو الأخر منذ فترة رفضه لفكرة الاستغناء عن حسين الشحات في نهاية الموسم الجاري نظرا للمستوى المميز الذي ظهر به هذا الموسم.

وقد شارك حسين الشحات في 24 مباراة حتى الآن مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.