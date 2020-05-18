رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم حمدي فتحي مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم حمدي فتحي مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من استعادة جهود لاعبه حمدي فتحي بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به في غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في نوفمبر الماضي، وخضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية.

وقطع حمدى فتحى شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من خوض برنامجه البدنى والتأهيلى، للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى غضروف الركبة، وبات على أعتاب العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ماذا قدم حمدي فتحي مع الأهلي قبل إصابته؟

انضم حمدي فتحي إلي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادمًا من نادي إنبي، وسرعان ما تألق مع الفريق الأحمر وأثبت نفسه واكتسب ثقة الجهاز الفني للفريق والذي اعتمد عليه في قيادة خط وسط الفريق الأهلاوي، ولكن جاءت الإصابة مع منتخب مصر لتعطل مسيرته مع الفريق.

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شارك حمدي فتحي في 16 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1223 دقيقة، وسجل 3 أهداف وحصل على إنذارين.

بينما خاض "فتحي" مع الفريق الأهلاوي مباراة بكأس السوبر المصري وأخري بكأس مصر، بإجمالي دقائق لعب فعلية 154 دقيقة في المباراتين، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، بينما حصل على بطاقة صفراء وحيدة.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاض حمدي فتحي مع النادي الأهلي 4 مباريات مع الفريق، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 329 دقيقة، وسجل هدفين.

توج حمدي فتحي مع الأهلي بلقب الدوري الممتاز موسم 2018 – 2019، وكأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الزمالك، ويأمل في التتويج مع الفريق الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل الفريق للدور نصف النهائي، وتنتظره مباراة قوية ضد الوداد المغربي ستقام بعد استئناف النشاط الكروي عقب انتهاء أزمة كورونا.