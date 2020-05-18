رياضة | فايلر يُطالب الخطيب بشراء عقد رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُطالب الخطيب بشراء عقد رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت مفاجأة جديدة من الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والتي جمعت بينهم منذ عدة أيام في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر.

وتناقش فايلر مع الخطيب حول أخر ما توصل له الأهلي بشأن شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي.

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وأكد الخطيب إلى فايلر أن النادي يتفاوض بالفعل مع مع إدارة نادي هيدرسفيلد ويحاول التوصل إلى اتفاق معهم لشراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته مع الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

كما قام رينيه فايلر بمطالبة الخطيب بسرعة إنهاء ملف رمضان صبحي ومحاولة شراء عقده بشكل نهائي نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

ويطلب نادي هيدرسفيلد حوالي مبلغ 7 مليون دولار لبيع عقد رمضان صبحي بشكل نهائي ولكن تحاول إدارة الأهلي تخفيض هذا المبلغ لأنه يعتبر مبلغ ضخم بالنسبة للنادي في الفترة الحالية وفي ظل الأزمات التي تمر بها الفريق بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.