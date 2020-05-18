رياضة | جابرييل جيسوس لن يرحل عن مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جابرييل جيسوس لن يرحل عن مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي مانشستر سيتي حسم موقفه بشكل نهائي بشأن مستقبل نجم الفريق جابرييل جيسوس.

وذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية، أن مانشستر سيتي يخطط لتجديد عقد جابرييل جيسوس براتب قيمته 120 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يرغب بالحفاظ على اللاعب لأطول فترة ممكنة، وذلك في ظل اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدماته الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن جابرييل جيسوس صاحب الـ23 عاماً يلعب في مانشستر سيتي منذ 2017، وقدم مع الستيزنز مباريات مميزة في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

خاض جابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي 139 مباراة وسجل 63 هدفاً وصنع 25، وينتهي عقده في 2023.