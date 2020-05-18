رياضة | "وردة" يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء عليه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "وردة" يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو وردة نجم منتخب مصر عن واقعة الاعتداء عليه يوم الجمعة الماضي من 3 من مشجعي فريق لاريسا اليوناني.

وقال وردة في تصريحات نقلتها شبكة "InPaok" اليونانية، الاثنين: "تعرضت لهجوم من قبل 10 أشخاص خلال ممارستي رياضة الجري مع أحد الأصدقاء في شوارع مدينة لاريسا، والحمد لله أن الإصابات التي تعرضت لها كانت طفيفة".

وتعرض وردة، لهجوم في أحدى الأماكن في المدينة اليونانية، بعد أيام من فسخ عقده من قبل نادي لاريسا، لأسباب تأديبية، نتيجة عدم التزامه بحضور التدريبات الجماعية.

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ويلعب عمرو وردة على سبيل الإعارة بصفوف لاريسا حتى يونيو المقبل قادما من باوك.

وأضاف عمرو: "مازلت مندهشا من تلك الواقعة، لقد كنت أفضل لاعب فى لاريسا قبل أن يتوقف النشاط الرياضى فى اليونان بسبب فيروس كورونا، هؤلاء الأشخاص كانوا يهينون باوك، أعتقد أن كل هذا حدث لأنني لاعب في باوك وسأرحل عن فريقهم".

وأصدر نادي لاريسا بيانا رسميا دان فيه حادثة الاعتداء من جانب بعض مشجعي النادي، ودعم اللاعب المصري أخلاقيا وقانونيا.

وانتقل وردة إلى لاريسا قادما من باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وخاض اللاعب البالغ 26 عاما 23 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.