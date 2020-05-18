رياضة | وزير الثقافة البريطاني: الدوري الإنجليزي على وشك العودة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الثقافة البريطاني: الدوري الإنجليزي على وشك العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل أوليفر دودن، وزير الثقافة البريطاني، في عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من جديد بعد تفشي وباء كورونا المستجد، والذي توقف في إيقاف مباريات كرة القدم في جميع دول العالم، قبل أن تعود الحياة بعودة الدوري الألماني يوم السبت الماضي.

وتجتمع أندية الدوري الممتاز الاثنين من أجل الاتفاق على البروتكول الصحي الذي سيسمح لها باستئناف التمارين هذا الأسبوع، مع الالتزام بتوجيهات المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة.

أقيمت آخر مباراة في "البريميرليغ" في التاسع من آذار/مارس الفائت، وصرح ستيف بروس مدرب نيوكاسل الأحد أن لاعبيه "سيسقطون مثل مجموعة أوراق لعب" بسبب الإصابات في حال استئناف المباريات قبل نهاية حزيران/يونيو.

وسبق أن أعرب رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي بطل الموسمين السابقين عن قلقه من تحوّل سريع من التدريبات إلى المنافسات، فيما أشارت تقارير إلى أن رابطة الدوري تخطط لاستئناف المباريات في 12 حزيران/يونيو.

وشدد دودن على أن السلامة العامة تبقى الأولوية إلا أنه يأمل في عودة النشاط بعد قرابة الشهر.

وقال الوزير البريطاني في حديث تلفزيوني الاثنين: "أجريت محادثات بناءة جداً الخميس مع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، رابطة الدوري الممتاز ورابطة +اي اف ال+" التي تشرف على الدرجات الأدنى، متابعاً "نعمل بجهد معهم من أجل العودة في منتصف حزيران/يونيو، لكن الاختبار الأهم هو السلامة العامة".

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وأكد دودن أن السلطات الكروية "مثلها مثل الرياضات الأخرى التي تتطلع للعودة خلف أبواب موصدة، اجتمعت مع السلطات الصحية مرات عدة للبحث بمسألة السلامة"، مؤكدا أنه "إذا تمكنا من تسوية ذلك، سنتطلع الى الاستئناف في منتصف حزيران/يونيو. نحرز تقدماً ملحوظاً".

وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون في كلمة أمام البرلمان الاسبوع الماضي إنه يعتقد أن عودة الرياضة عبر شاشات التلفزيون "ستعطي دفعة للروح المعنوية القومية نحن بحاجة اليها بشدة".

وأعطت عودة الدوري الألماني نهاية الاسبوع الماضي أملا بإمكانية سير الدوري الإنكليزي على الخطى ذاتها على رغم الفوارق الكبيرة للأزمة الصحية بين البلدين.

إذ بلغ عدد الوفيات المعلنة في بريطانيا جراء "كوفيد-19" قرابة 35 ألف شخص مقابل ثمانية آلاف فقط في ألمانيا.

ومع ذلك، تشكل البوندسليغا اختباراً لـ "مشروع الاستئناف" الذي وضعته رابطة الدوري الممتاز. وتعارض غالبية الأندية خوض المباريات الـ92 المتبقية في عدد محدود من الملاعب، مثلما ترغب رابطة الدوري للحد من السفر والاستفادة من الأماكن الأكثر ملائمة للتباعد الاجتماعي، وقد ترى إيجابية في عدم تجمع المشجعين الألمان بالقرب من ملاعب فرقهم لمتابعة المباريات نهاية الاسبوع الماضي.

وفي حال تم الاتفاق على البروتوكول الاثنين، من المتوقع أن تعود الفرق إلى التدريبات الفردية خلال هذا الاسبوع.