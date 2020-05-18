رياضة | بالأرقام.. كشف حساب "الدبابة المالية" أليو ديانج مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب "الدبابة المالية" أليو ديانج مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقي اللاعب عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويأتي تمسك رينيه فايلر، باستمرار المالي أليو ديانج مع الأهلي، باعتباره واحد من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر، والتي يعتمد عليه في المباريات، خاصة وأن الفريق ينافس على عدة بطولات منها الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وقدم عدد من وكلاء اللاعبين بتقديم عروض خارجية للاعب أليو ديانج في الفترة الماضية، بعدما شارك أساسيًا في تشكيل الأهلي وقدم أداءً مميزًا في مختلف البطولات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه أكد "ديانج" في تصريحات صحفية أنه لا يفكر في الرحيل عن الأهلي، وتركيزه مع الفريق الأحمر فقط حاليًا، مشيرًا إلي أنه ينتظر بفارغ الصبر استئناف النشاط الكروي مجددًا، من أجل مساعدة الفريق لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير الحمراء.

أرقام المالي أليو ديانج مع الأهلي:

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انضم أليو ديانج للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من نادي مولودية الجزائر، لتدعيم صفوف المارد الأحمر، ونجح اللاعب سريعًا في إقناع الجهاز الفني للفريق بمستواه وحجز مكانا في التشكيلة الأساسية للفريق وبات أهم عناصر القوام الأساسي للفريق.

شارك أليو ديانج في 22 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسجل هدفين، وصنع هدفين فقط، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (1568 دقيقة).

خاض "ديانج" 10 مباريات مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية (715 دقيقة)، وسجل هدف وحيد وصنع هدف آخر، بينما شارك في مباراة بكأس مصر، وأخري بكأس السوبر المصري، وصنع هدف وحيد.

وشارك اللاعب المالي في 10 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (673 دقيقة)، وسجل هدف وحيد.

وتوج مع الفريق الأهلاوي بكأس السوبر المصري، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 3-2.

وساهم أليو ديانج مع زملائه في تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنتظره مباراة قوية ضد فريق الوداد المغربي، لكن الإتحاد الإفريقي "كاف" قرر تأجيل مباريات هذا الدور لأجل غير مسمي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.