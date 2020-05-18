رياضة | ملامح التدريب الأول لريال مدريد.. عودة هازارد وغياب الثنائي المصاب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ملامح التدريب الأول لريال مدريد.. عودة هازارد وغياب الثنائي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني وخاض مرانه للمرة الأولى منذ توقف قرابة أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" والذي أدى إلى إيقاف عجلة الدوريات في جميع أنحاء العالم .

وبدأت تدريبات المرينجي في مجموعات تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان وتمكن اللاعبون من التدريب على ثلاثة مجموعات وفق البروتوكول الصحي الذي أٌرته رابطة الليجا الإسبانية بناء على تعليمات وزارة الصحة .

وتقدم الفريق بصورة كبيرة وملحوظة في الإعداد البدني بعد الإنتهاء من التدريبات الفردية التي إستمرت طيلة الأسبوع الماضي وغاب عن الحصة التدريبية الجماعية الأولى لوكا يوفيتش وماريانو دياز بسبب الإصابة.

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في الوقت الذي شهدت فيه مدينة فالديبيباس الرياضية التي تحتضن تدريبات الملكي قيام اللاعبين بإتخاذ خطوات للإمام والإستمتاع بالتدريب للمرة الأولى منذ شهرين في مجموعات تمهيداً لعودة الليجا خلال شهر يونيو المقبل .

وظهر في تدريبات بطل أوروبا القياسي البلجيكي إيدين هازاد والذي بدا عليه المستوى البدني المميز حيث تدرب بالكرة بعد الإصابة التي لحقت به وأكدت التقارير الصحفية وقتها أن موسمه إنتهى إلا أنه من الواضح إقتراب مشاركته في البطولات عقب عودتها .