رياضة | شروط الزمالك لرحيل "معلم" خط الوسط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر شروط الزمالك لرحيل "معلم" خط الوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن نادي الزمالك وضع عدة شروط من أجل التخلي عن نجمه في الفترة المقبلة.

وكان فرجاني ساسي قد انضم إلى الزمالك منذ عامين، قادما من فريق النصر السعودي.

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وبحسب صحيفة "تونس الرقمية"، فإن الزمالك قد حدد 3 شروط لرحيل فرجاني ساسي، على رأسها موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتابعت الصحيفة، أن الشرط الثاني الذي حدده الزمالك هو ضرورة الحصول على البديل المناسب لفرجانى ساسى القادر على تعويض مكانه داخل الفريق.

وأتمت الصحيفة، أن الشرط الثالث الذي حددته إدارة الزمالك هو الحصول على مقابل مالي كبير مقابل الاستغناء عن فرجاني ساسي.