الامارات | انجلترا.. السماح بالتمارين الجماعية في مجموعات صغيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انجلترا.. السماح بالتمارين الجماعية في مجموعات صغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الغد، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصوتت الأندية بالإجماع على القرار في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عُقِدَ اليوم، مع التشديد على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى "بالتشاور مع اللاعبين والمدربين وأطباء الأندية والخبراء المستقلين والحكومة".

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