شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنجلترا السابق: على الأندية احترام المخاوف الصحية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سام ألاردايس، مدرب إنجلترا السابق، إنه يجب على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التأكيد على اللاعبين أنه لن تُفرض عليهم أي تداعيات في حال عدم الرغبة في المخاطرة بصحتهم، والعودة إلى ممارسة اللعبة بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وعبر العديد من اللاعبين عن مخاوفهم بخصوص خطط رابطة الدوري لاستئناف الدوري، في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 4.64 مليون شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 310 آلاف شخص.

وكتب ألاردايس في عمود بصحيفة تايمز: «يمكن تجهيز اللاعبين في غضون أربعة أسابيع لكن هذا أقل ما يثير القلق. أعتقد أن التحدي الأكبر بالنسبة للاعبين سيكون التعامل مع الجانب الذهني».

وأضاف: «أول شيء أود قوله كمدرب في هذا الموقف هو الحديث إلى كل اللاعبين، ومعرفة مدى رغبتهم في اللعب. سأؤكد عليهم أنه لن توجد أي تداعيات إذا قرروا أنه من الصعب عليهم اللعب».

وأضاف ألاردايس: «نحن جميعا نريد اللعب، لكن نحن جميعًا نريد اللعب في ظروف آمنة.. إذا شعر اللاعبون بالفزع فلن يكون بوسعهم تقديم أفضل مستوياتهم ما سيعرضهم للانتقادات بعد ذلك».

وستعود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للتدريبات يوم الثلاثاء، بعد الاتفاق على السماح بحصص من «مجموعات صغيرة» في البداية.

وعقدت رابطة الدوري اجتماعًا عبر الهاتف ضم كل الأندية العشرين، اليوم الإثنين، ونالت الخطوة موافقة بالإجماع.

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وهذه أول خطوة في مشروع استئناف الدوري الممتاز المتوقف منذ التاسع من مارس بسبب جائحة كورونا.