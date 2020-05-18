شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يؤجل اجتماعًا حول «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تأجيل اجتماع للجنته التنفيذية كان مقررًا في 27 مايو، بسبب بعض النقاط العالقة الخاصة بملاعب بطولة أوروبا التي تأجلت إلى العام المقبل.

وقال «يويفا» في بيان أصدره، اليوم الإثنين، إن الاجتماع سيعقد الآن في 17 يونيو المقبل.

وتأجلت بطولة أوروبا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في 12 مدينة عبر أوروبا؛ بسبب جائحة كورونا التي أوقفت مسابقات كرة القدم في مارس.

وأوضح «يويفا» أن تغيير موعد الاجتماع جاء بسبب «بعض النقاط العالقة الخاصة بعدد صغير من الملاعب التي ستستضيف بطولة أوروبا 2020 العام المقبل».