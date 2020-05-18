شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يتابع أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بفرع الأهلي في الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بجولة تفقدية بفرع النادي بالشيخ زايد، ظهر اليوم الإثنين؛ للاطمئنان على أعمال التطوير، ومتابعة كل ما يتعلق بإنجاز المشروعات داخله لاستكمال ثورة التطوير الإنشائي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اطمأن محمود الخطيب على عدد من الإنشاءات القائمة في فرع الشيخ زايد الذي يشهد حاليًا إنجاز مراحل متقدمة في مجمع الإسكواش، وصالتي الكاراتيه والجمباز ومجمع البنوك وحمام السباحة.

وكان «الخطيب» قد قام بجولة تفقدية أمس الأحد بفرع النادي بمدينة نصرللاطمئنان على أعمال التطوير ومتابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بالجراج المسطح وتفقد المشروعات الخاصة بتدشين مجمع ملاعب الاسكواش، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الخاصة بالبوابة الفرعية، بجانب الاطمئنان على أعمال الصيانة الجارية داخل فرع النادي الخاصة بالبنية التحتية، وايضا المتعلقة بمجمع حمامات السباحة والمنطقة الترفيهية ومنطقة المطاعم.

ولم تتوقف الأعمال الإنشائية داخل مقر الأهلي بالجزيرة، والذي يشهد حاليًا إنجاز الدور الثاني من مدرج ملعب التتش، وكذلك أعمال التشييد والبناء الخاصة بفرع التجمع الخامس.