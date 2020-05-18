شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» واثق من تخطى «نادال وفيدرر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد نوفاك ديوكوفيتش أنه سيفوز بأكبر عدد من ألقاب بطولات التنس الأربع الكبرى وسيصبح اللاعب الذى يقضى أطول فترة على قمة التصنيف العالمى بحلول وقت اعتزاله.

ويمتلك اللاعب الصربى المصنف الأول الحالى 17 لقبا فى البطولات الكبرى بفارق لقبين عن رفائيل نادال، وثلاثة عن روجر فيدرر، وقال إنه لا يساوره أى شك فى قدرته على تجاوزهما.

وقال ديوكوفيتش: «أمتلك دائما ثقة كبيرة فى قدراتى. أعتقد أن بوسعى الفوز بأكبر عدد من البطولات الكبرى وتحطيم الرقم القياسى لأطول فترة على قمة التصنيف العالمى. هذه هى أهدافى فى مسيرتى بكل تأكيد».

وكان ديوكوفيتش فى حالة ممتازة قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد فى توقف منافسات التنس فى بداية مارس.

وفاز ديوكوفيتش بكأس اتحاد اللاعبين المحترفين مع صربيا وأحرز لقبه الثامن فى بطولة أستراليا المفتوحة ثم حقق انتصاره الخامس فى دبى ليعزز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 21 مباراة.

ويمتلك اللاعب السويسرى الكبير فيدرر أيضا الرقم القياسى فى أطول فترة على قمة التصنيف العالمى، إذ بقى على القمة لمدة 310 أسابيع من بينها 237 أسبوعا متتاليا، مقابل 282 و122 لديوكوفيتش.

ويكمل فيدرر 39 عاما فى أغسطس، وقال ديوكوفيتش إنه يتصور أنه سيستمر فى اللعب حتى يبلغ 40 عاما.

وقال اللاعب الصربى: «لا أؤمن بوجود حدود لقدرات المرء. أعتقد أن الحدود هى مجرد أوهام يصنعها غرورك أو ذهنك».

ومنذ فترة ليست بعيدة كان لديوكوفيتش نظرة مختلفة تماما للتنس.

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وبعد الخسارة بمجموعتين متتاليتين أمام بنوا بير غير المصنف فى بطولة ميامى المفتوحة عام 2018، قالت إيلينا زوجة ديوكوفيتش إن اللاعب الصربى كان مستعدا للاعتزال. وقالت فى المقابلة: «قال لى إنه سيعتزل وكان هذا حقيقيا. لقد خسر فى ميامى. كانت هزيمة مروعة. بعدها قال لنا تعلمون يا أصدقائى، لقد انتهى الأمر».

وأضافت: «قلت له ماذا تقول؟ ورد قائلا: نعم، وطلب من إدواردو أرتالدى الحديث إلى الرعاة، وقال: أريد أن أكون واضحا معهم، لا أدرى إن كنت سأتوقف لستة أشهر أو عام أو للأبد».

ولم ينفذ ديوكوفيتش خطط اعتزاله وعاد بقوة ليفوز ببطولة ويمبلدون فى يوليو من العام نفسه.