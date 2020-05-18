شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيطالية تطلب ضمانات إضافية قبل استئناف «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى على أنه يريد «ضمانات إضافية» قبل أن تمنح حكومته الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدورى المحلى لكرة القدم، المعلق منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبدأت أندية الدورى الإيطالى التدريبات الجماعية، أمس الاثنين، على أن تستأنف مباريات الموسم الحالى من الكالتشيو فى 13 يونيو المقبل. وقالت وكالة «فرانس برس»، على رغم من التوافق على موعد انطلاق المباريات فى 13 يونيو تشير التقارير الصحفية إلا أن الأندية لا تزال منقسمة حول نقاط عدة مطروحة ضمن الخطط المعدة لعودة المباريات. ويعتبر الخلاف حول البروتوكول الصحى الصارم الواجب اعتماده لعودة المباريات، وهو ما بات شرطا أساسيا لأى بطولة كروية تريد استئناف منافساتها، كما فعلت البوندسليجا الألمانية اعتبارا من السبت الماضى.

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ويرى العديد من مسؤولى الأندية أن البروتوكول الصحى الذى عانى الاتحاد المحلى للعبة من أجل التوصل إليه بناءً على توصيات اللجنة الفنية والعلمية التى تقدم المشورة للحكومة بشأن فيروس.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.