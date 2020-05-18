شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة نجم مانشستر سيتى تفضحه وتتهمه بـ«التجسس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن الصديقة السابقة لجون ستونز، مدافع فريق مانشستر سيتى والمنتخب الإنجليزى، اتهمته بالتجسس عليها فى بلاغ قدمته للشرطة الإنجليزية ضد اللاعب.

وقالت الصحيفة إن ميلى سافيج صديقة ستونز السابقة قدمت بلاغا ضد اللاعب فى الشرطة، وذلك بعدما أرسل رسالة لها، حيث تعيش مع ابنتها لوحدهما بعد انفصالها عن المدافع، قائلا إنه يراقب كل تحركاتها من خلال كاميرات المراقبة «CCTV» بالمنزل عبر الإنترنت ما دفعها للاتصال بالشرطة بعد شعورها بأنها مراقَبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصديقة السابقة ذكرت فى بلاغها بتهديد ستونز لها بأنه سيعود لمنزله يوماً ما وعليها تركه، ما دعا الشرطة لزيارة منزل ستونز فى نهاية الشهر الماضى عقب تقديم البلاغ ونصحته بالابتعاد عن صديقته السابقة، وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، ولكنهم لم يروا أن ستونز قد ارتكب أى جريمة. وكان ستونز قد انفصل عن صديقته السابقة فى أواخر عام 2018 بدون مبررات واضحة من جانب الطرفين.

يتفوق مانشستر سيتى الإنجليزى على جميع أندية العالم، فى أنه الفريق الأغلى من ناحية القيمة السوقية للاعبيه، خلال عام 2020، بقيمة تخطت المليار يورو، متفوقا على أبرز ملاحقيه فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، صاحب المرتبة الثانية.

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كانت الحكومة البريطانية قد وافقت على عودة منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج» بداية من شهر يونيو المقبل، ولكن مع عدم السماح بوجود أى مشجعين فى جميع الملاعب.

وتوقفت مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، منذ 13 مارس الماضى، إلا أن رابطة الدورى الإنجليزى تهدف إلى الاستئناف بدون جماهير فى شهر يونيو المقبل من أجل استكمال الموسم.

ويتصدر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحإلى بسبب تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة البريطانية قد منحت رابطة الدورى الإنجليزى الضوء الأخضر من أجل عودة البريميرليج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.