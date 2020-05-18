شكرا لقرائتكم عزمى مجاهد : المنصورة طلبت 6 مليون من اجل انتقال عمرو زكي لإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عزمى مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك عن كواليس انتقال عمرو زكي من المنصورة لصفوف انبي
واستطرد مجاهد فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق طلب انضمام عمرو زكي لصفوف انبي وكلفني بذلك وقمت بالتفاوض مع نادي المنصورة
وأضاف : طلبوا فى عمرو زكي فى عام 2003 ، 6 مليون جنيها ، ولكن بالتفاوض توصلنا لانتقاله مقابل مليون جنيه
و قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه كان على خلاف بعض الشيء مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور
وأضاف أنه تفاجيء بعد خلافه مع رئيس الزمالك منعه من دخول النادي
واستطرد مجاهد أن أزمته مع رئيس الزمالك انتهت تماما ولا يوجد خلافات بينه وبين أحد داخل النادي
وأعلن عزمى مجاهد أنه يدرس فى الوقت الحالى خوض انتخابات نادي الزمالك على كرسى الرئيس
وأضاف ، أنه يدرس الترشح ولا يعنى ذلك وجود أي خصومة مع أي شخص وإذا قررت ذلك سيترك الأمر للصندوق
وأضاف مجاهد أن جيل الستينيات هو من صنع شعبية الزمالك فى مصر والوطن العربي وكان اللاعبين فى قمة مجدهم الحقيقى
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