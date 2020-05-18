شكرا لقرائتكم هشام يكن: الأهلى عرض عليا 500 ألف جنيه والزمالك يعنى إداريا دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أنه كان قريبا من الانتقال للأهلي بأغلى سعر لاعب وقتها، وأن والده هو الذى منعه من الانتقال للأحمر سنة 1991.

وقال هشام يكن نجم الزمالك السابق حلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "اقر واعترف" على قناة أون تايم سبورت: الأهلى دخل معايا في مفاوضات قوية وكانوا معاهم 300 ألف جنيه في شنطة و200 ألف أول الموسم، وعندما استشرت والدى رفض الانتقال لأننا أسرة زملكاوية ومينفعش تلعب للغريم التقليدي.

وأكد هشام يكن، أن المصالح في مجلس إدارة الزمالك قديما كان لها حسابات أخرى، نادي الزمالك دائماً ما يمر بأزمات إدارية، وستستمر، وقامت إدارة الزمالك بتغيير عدد كبير جداً من المدربين واللاعبين في المواسم القليلة الماضية، وتسأل الإدارة عن ذلك".

وأوضح هشام يكن: "إنه يطمح في العودة لنادى الزمالك من خلال انتخابات الزمالك المقبلة ولو الأمور المادية كويسة هخش على رئاسة نادى الزمالك ومش بخاف من حد، سواء كسبت أو خسرت فالأمور عادية بالنسبة لى".

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وأوضح نجم الزمالك السابق: "أنه عرض عليا العمل في قناة الزمالك من سنة ونصف أثناء الإعداد للقناة ولكنى رفضت العمل، وعلاقتي بإسماعيل يوسف في الزمالك متوترة ومينفعش يتصل بيا وأرد عليه".

كشف هشام يكن: أن والدى ووالدتى اتجوزوا في نادي الزمالك وعبد الحليم حافظ طلب يغني في الفرح هو وصباح، فالأسرة في النادى منذ زمن كبير، كل قاعدتنا في الزمالك ولكن الآن محدش بيروح النادى من أبناء الزمالك".

أكد نجم الزمالك، أن زملائي وأبناء جيلي خذلوني في انتخابات الزمالك، ومكانش معايا إمكانيات أوسع بها الدعاية ولكن الكل خاف يوقف معايا، وإبراهيم يوسف نجح بسبب أنه في قائمة مرتضى منصور وليس لسبب آخر.