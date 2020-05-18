شكرا لقرائتكم هشام يكن: معنديش علاقات مع وكلاء المدربين و10 آلاف أكثر مرتب بعد الكورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أنه لم يحصل على أي مرتب أكثر من 10 آلاف جنيه من يوم ما بطلت كرة القدم .

وقال هشام يكن نجم الزمالك السابق حلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "اقر واعترف" على قناة أون تايم سبورت: من ساعة ما بطلت كورة عمري ما حصلت على مرتب أكثر من 10 آلاف، ومعنديش علاقات مع وكلاء المدربين وده أثر على مشواري في التدريب".

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وقال نجم الزمالك السابق: عملت مدربا للمنتخب مع مصطفى يونس لكن حبه للسيطرة أوجد عدم تفاهم بيننا وهو ما دفع أيضا عمرو أنور لاعب الاهلى السابق أن ينسحب أيضا، لأنه عاوز هو يعمل كل حاجة لوحده.

وأضاف هشام يكن، انه اشتغل مع فينجادا ثم دروجسلاف مدرب الزمالك الأسبق، بس مكنش عنده فكرة عن الكورة، بعدما قام بتغيير مراكز بعض اللاعبين مثل إشراك وائل القباني "الليبرو" في مركز الظهير الأيمن، وهو ما عجل برحيله بعد 8 مباريات فقط خسر الزمالك فيها تحت قيادته 10 نقاط.