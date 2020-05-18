شكرا لقرائتكم يويفا يعلن تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية إلى 17 يونيو .. تعرف على السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الإثنين، عن تأجيل الاجتماع القادم للجنته التنفيذية ، والذي كان مقررا في 27 مايو الجاري، إلى 17 يونيو المقبل، نظرًا لوجود بعض القضايا العالقة فيما يتعلق ببعض الأماكن المقترحة لاستضافة بطولة الأمم الأوروبية العام المقبل.

وكان من المقرر إقامة بطولة كأس أمم أوروبا هذا العام (من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020) ولكن تم تأجيلها رسميًا في 17 مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقرر يويفا تأجيل يورو 2020 لأن رغبته الأولى كانت أن تكتمل البطولات المحلية أولا، وخاصة بسبب الخسائر الكبيرة التى ستنتج عن إلغاء الدوريات بسب حقوق البث التلفزيوني.

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وحتى الآن، الدوري الألماني الوحيد الذي تم استئنافه، فيما تم إلغاء الدوري الفرنسي ، الدوري الهولندي ، الدوري البلجيكي والاسكتلندي، فى الوقت الذى يعمل فيه الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني على العودة.

يورو 2020 سيشارك فيها 24 فريقا، ويجب أن تقام في 12 ملعب في 12 مدينة في العديد من البلدان الأوروبية، وهو النظام الجديد للبطولة، وذكر يويفا أن هذه الأماكن المعلقة هي سبب تأجيل هذا الاجتماع.

وكان ألكسندر شيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، قد أكد إن بطولة يورو 2020 يمكن أن تقام بدون جميع الملاعب الـ 12 المحددة سلفا، حيث طلب يويفا من المدن المقرر أن تستضيف الحدث أن تؤكد في الوضع الجديد ، أنها ستكون قادرة على مواصلة البطولة للمرحلة النهائية.