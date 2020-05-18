شكرا لقرائتكم هشام يكن: جيلي خذلني في انتخابات الزمالك ونجاح إسماعيل يوسف لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن جميع زملائي وأبناء جيلي خذلوني في انتخابات الزمالك، خوفا من منافسة رئيس الزمالك وقائمته.

وقال هشام يكن نجم الزمالك السابق حلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "اقر واعترف" على قناة أون تايم سبورت: أن زملائي وأبناء جيلي خذلوني في انتخابات الزمالك، ومكانش معايا إمكانيات أوسع بها الدعاية ولكن الكل خاف يوقف معايا، وإبراهيم يوسف نجح بسبب أنه في قائمة مرتضى منصور وليس لسبب آخر.

وأكد هشام يكن: أنه من ساعة ما بطلت كورة عمري ما حصلت على مرتب أكثر من 10 آلاف، ومعنديش علاقات مع وكلاء المدربين وده أثر على مشواري في التدريب".

Advertisements

وقال نجم الزمالك السابق: عملت مدربا للمنتخب مع مصطفى يونس لكن حبه للسيطرة أوجد عدم تفاهم بيننا وهو ما دفع أيضا عمرو أنور لاعب الاهلى السابق أن ينسحب أيضا، لأنه عاوز هو يعمل كل حاجة لوحده.

وأضاف هشام يكن، أنه اشتغل مع فينجادا ثم دروجسلاف مدرب الزمالك الأسبق، بس مكنش عنده فكرة عن الكورة، بعدما قام بتغيير مراكز بعض اللاعبين مثل إشراك وائل القباني "الليبرو" في مركز الظهير الأيمن، وهو ما عجل برحيله بعد 8 مباريات فقط خسر الزمالك فيها تحت قيادته 10 نقاط.