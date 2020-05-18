شكرا لقرائتكم هشام يكن: لو ماديا كويس هخش على رئاسة الزمالك ووالدى أتجوز بالنادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الأمور المادية هي التي تمنع دخولى انتخابات الزمالك على مقعد الرئيس أمام المستشار مرتضى منصور.

وقال هشام يكن نجم الزمالك السابق حلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "اقر واعترف" على قناة أون تايم سبورت: "إنه يطمح في العودة لنادى الزمالك من خلال انتخابات الزمالك المقبلة ولو الأمور المادية كويسة هخش على رئاسة نادى الزمالك ومش بخاف من حد، سواء كسبت أو خسرت فالأمور عادية بالنسبة لى".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "أنه عرض عليا العمل في قناة الزمالك من سنة ونصف أثناء الإعداد للقناة ولكنى رفضت العمل، وعلاقتي بإسماعيل يوسف في الزمالك متوترة ومينفعش يتصل بيا وأرد عليه".

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كشف هشام يكن: أن والدى ووالدتى اتجوزوا في نادي الزمالك وعبد الحليم حافظ طلب يغني في الفرح هو وصباح، فالأسرة في النادى منذ زمن كبير، كل قاعدتنا في الزمالك ولكن الآن محدش بيروح النادى من أبناء الزمالك".

أكد نجم الزمالك، أن زملائي وأبناء جيلي خذلوني في انتخابات الزمالك، ومكانش معايا إمكانيات أوسع بها الدعاية ولكن الكل خاف يوقف معايا، وإبراهيم يوسف نجح بسبب أنه في قائمة مرتضى منصور وليس لسبب آخر.

وأكد هشام يكن: أنه من ساعة ما بطلت كورة عمري ما حصلت على مرتب أكثر من 10 آلاف، ومعنديش علاقات مع وكلاء المدربين وده أثر على مشواري في التدريب".