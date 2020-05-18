شكرا لقرائتكم عزمى مجاهد: اللجنة الخماسية تعمل بشفافية وعودة الدورى قرار دولة بأكملها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عزمى مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بأداء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرية ، واستطرد أنهم يتعاملون بشفافيه لأن ليس لديهم مصالح أو تربيطات انتخابية

وأضاف مجاهد فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن قرار عودة الدورى هو قرار دولة بأكملها وليس اتحاد الكرة

و قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه كان على خلاف بعض الشيء مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور

وأضاف أنه تفاجيء بعد خلافه مع رئيس الزمالك منعه من دخول النادي

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واستطرد مجاهد أن أزمته مع رئيس الزمالك انتهت تماما ولا يوجد خلافات بينه وبين أحد داخل النادي

وأعلن عزمى مجاهد أنه يدرس فى الوقت الحالى خوض انتخابات نادي الزمالك على كرسى الرئيس

وأضاف ، أنه يدرس الترشح ولا يعنى ذلك وجود أي خصومة مع أي شخص وإذا قررت ذلك سيترك الأمر للصندوق

وأضاف مجاهد أن جيل الستينيات هو من صنع شعبية الزمالك فى مصر والوطن العربي وكان اللاعبين فى قمة مجدهم الحقيقى