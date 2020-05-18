شكرا لقرائتكم عزمى مجاهد: أدرس خوض انتخابات رئاسة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عزمى مجاهد عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، أنه يدرس فى الوقت الحالى خوض انتخابات نادي الزمالك على كرسى الرئيس

وأضاف عزمى مجاهد فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أنه يدرس الترشح ولا يعنى ذلك وجود أي خصومة مع أي شخص وإذا قررت ذلك سيترك الأمر للصندوق

وأضاف مجاهد أن جيل الستينيات هو من صنع شعبية الزمالك فى مصر والوطن العربي وكان اللاعبين فى قمة مجدهم الحقيقى