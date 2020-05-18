شكرا لقرائتكم مهاجم أتلتيكو مدريد متلهف لاستئناف الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو مدريد إن لاعبي الفريق على أتم استعداد لاستئناف المباريات اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل لو حصلوا على الضوء الأخضر لذلك مع عودة أتلتيكو للتدريبات الجماعية يوم الاثنين لأول مرة منذ تعليق منافسات كرة القدم في مارس بسبب جائحة كورونا.

وانضم أتلتيكو إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا في استئناف التدريبات في مجموعات، لا تزيد الواحدة عن عشرة لاعبين، بعد الحصول على موافقة الحكومة لدخول المرحلة قبل الأخيرة من أربع مراحل لعودة عجلة الدوري إلى الدوران.

وعبرت رابطة الدوري الإسباني عن أملها في استكمال آخر 11 جولة متبقية في المسابقة بدون مشجعين اعتبارا من 12 يونيو رغم أن العودة إلى المنافسات تتطلب موافقة الحكومة.

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وأبلغ فيلكس موقع أتلتيكو على الانترنت بعد جلسة مران يوم الاثنين: نحن في حالة جيدة جدا وننتظر على أحر من الجمر استئناف اللعب. لو القرار بأيدينا سنعود للمباريات مطلع الأسبوع المقبل لكن يجب أن ننتظر ونعمل بكل جد من أجل عودة قوية. تدربنا بقوة في المنزل للمحافظة على لياقتنا ولم تكن العودة إلى التدريبات أمرا سهلا. بدأنا مداعبة الكرة ثانية وسنفعل ذلك كل يوم من أجل العودة بشكل طبيعي إلى مستوانا. إنه أول تدريب جماعي لنا وقمنا بتقسيمة جيدة كنا نفتقدها كثيرا.

وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس في الدوري قبل توقف الموسم في 12 مارس لكنه كان يتأخر بنقطة واحدة فقط عن ريال سوسيداد الرابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتلتيكو أيضا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد فوزه على ليفربول حامل اللقب في آخر مباراة خاضها قبل تعليق الموسم.